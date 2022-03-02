Emir Abdurrahman Bulut, İHA ile yollarını ayırdı

Kıbrıs’ta deneyimli muhabir Emir Abdurrahman Bulut 12 yıldır çalıştığı İHA ile yollarını ayırdı.

İHA ve TGRT için Kıbrıs'ta görev yapan Bulut, karşılıklı anlayış içerisinde kurumla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kısa bir açıklama yapan Bulut, “her türlü zorluğa rağmen görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bundan sonra İHA’da devam edemeyeceğimi yönetime ilettim.

Başta İHA yönetimi olmak üzere dış haberler ekibine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

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02/03/2022 10:58