Emirname onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlandı

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19/09/2022

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Emirname onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlandı

Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki mezarın açılması ve açılan mezarın boş olması durumunun tespit edilmesi veya çıkarılan kemiklerin kimlik tespitine müteakip tekrar defnedilmesine ilişkin emirname yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası’nın 3’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Tekke Bahçesi Şehitliğindeki Mezarın Açılması ve Açılan Mezarın Boş Olması Durumunun Tespit Edilmesi veya Çıkarılan Kemiklerin Kimlik Tespitine Müteakip Tekrar Defnedilmesine İlişkin Emirname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.

19/09/2022 20:18
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TAGS: Emirname onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlandı
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