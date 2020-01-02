Emirname Resmi Gazete’de yayınlanana kadar Geçiş Süreci Emirnamesi yürürlükte

Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın Birleşik Kurul’da onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Ancak Resmi Gazete’de yayınlanana kadar hangi emirnamenin yürürlükte olacağı gündem oldu.

Şehir Planlama Dairesi bir genelge yayınlayarak tartışmalara son noktayı koydu. Yayınlanan yazıya göre Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı Resmi Gazete’de yayınlanıncaya kadar Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Geçiş Süreci Emirnamesi’nin yüürlükte olacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanması beklenirken bu sürenin uzaması durumunda ortaya çıkacak durum yayınlanan yazı ile giderilmiş oldu.

02/01/2020 17:20