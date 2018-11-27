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Emirname tepkisi çığ gibi büyüyor

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için hazırlanan emirname için tepkiler çığ gibi büyüyor.

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27/11/2018

Emirname tepkisi çığ gibi büyüyor

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için hazırlanan emirname için tepkiler çığ gibi büyüyor. Dün hem milletvekillerinden hem de sivil toplum örgütlerinden söz konusu emirname taslağıyla ilgili açıklamalar geldi.

İşte o açıklamalardan satır başları

Arıklı: Konut sektörünün önü tıkanmamalı, hükümet emirnameleri geri çekmeli, imar Planı yapmalı Akansoy: Bu tartışma bu şekilde gidemez. Eminim Şehir Planlama Dairesi’nde her gün dosyalar yığılıyor

Denktaş: Bu süreçte birbirimizi kırmamıza ileri geri konuşmamıza gerek yok Saner: Bir emirname yayınlanıyor Şehircilik Dairesi’nin kendi bile inanmıyor

Baybars: Emirnameler İmar Yasası altında yaınlandı tamamen geçici

Zurnacılar: Emirnamenin taslak çalışmasını biz de o gün kongre merkezinde gördük KTTO: İmar Planı emirnamesi biz yaptık olduk anlayışında olmamalı Arter: Emirname idari ve teknik sorunlar mevcut Gürcafer: Ülkenin emirname ile yönetilmesine karşıyım

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TAGS: Emirname, haber, kıbrıs, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi
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