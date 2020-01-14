Emirname yeniden yürürlüğe konuluyor

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına yaptığı açıklamada, toplantıda Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nin, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’nın yürürlüğe konmasıyla ilgili görüş ayrılığının ele alındığını, HP’nin planın hazır olduğu görüşünde olduğunu, UBP’nin ise taslak planın henüz olgunlaşmadığı, bazı değişikliklerin yapılmasının gerekebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Toplantıda geçici çıkış yolu ürettiklerini kaydeden Özersay, 6 aylığına, 15 Temmuz’a kadar, Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin tekrardan yürürlüğe konması kararı üretildiğini ifade etti.

Kudret Özersay, süre içerisinde Gazimağusa – İskele - Yeniboığaziçi İmar Planı Taslağı ile ilgili değişiklik önerisi gelmesi halinde değerlendirileceğini ve görüş birliğine varılması halinde İmar Planı taslağının hayata geçirileceğini; 15 Temmuz’a kadar imar planı konusunda sonuç alınamaması halinde de emirnamenin ortadan kalkmış olacağını söyledi.

Özersay, hedefin imar planının tamamlanması olduğunu, Fasıl 96’nın pek çok açıdan yeterli olmadığını, emirnamenin ise tedbir niteliğinde olduğunu söyledi.

14/01/2020 19:53