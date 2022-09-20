Emirname Yeniden Yürürlükte
Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi emirnamesinin iptali ile ilgili karara ilişkin ara emri verdi. Emirname yeniden yürürlüğe girdi.
20/09/2022
Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi emirnamesinin iptali ile ilgili karara ilişkin ara emri verdi. Emirname yeniden yürürlüğe girdi.
Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararına karşı Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda ara emri alındığını açıkladı/