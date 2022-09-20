Emirname Yeniden Yürürlükte

Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi emirnamesinin iptali ile ilgili karara ilişkin ara emri verdi. Emirname yeniden yürürlüğe girdi.

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20/09/2022

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Emirname Yeniden Yürürlükte

Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi emirnamesinin iptali ile ilgili karara ilişkin ara emri verdi. Emirname yeniden yürürlüğe girdi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararına karşı Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda ara emri alındığını açıkladı/

 

20/09/2022 15:03
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TAGS: Emirname #Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi
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