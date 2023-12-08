Emirnameye rağmen satışlar sürüyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde büyük bir tehlike olan Puff Bar ve elektronik nargileler sosyal medya üzerinden satılıyor. Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi kapsamında satışı izine tabi tutulan Puff Bar ve elektronik nargile satışı sosyal medyadan rahatlıkla yapılabiliyor.

Haber Kıbrıs’ın defalarca gündeme getirdiği ve gençlerin zehirlenmesine neden olan Puff Bar ve Elektronik nargileler hızla yaygınlaşıyor.

Mevcut emirnameye göre ithali gerekli izinler alındıktan sonra yapılabilen Puff Bar ve elektronik nargilelerin halen daha sosyal medya üzerinden satılıyor olması tepkilere neden oldu.