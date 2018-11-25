Emirnameye tepki büyüyor

Başarılı iş insanı Mustafa Genç, 3 Bölgeyi kapsayacak emirname ile ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaştı...

Uydudan çekilen ve yerleşim yerlerindeki dağılımın yer aldığı Kıbrıs görüntülerini paylaşan Genç, görsellerin iyi okunması gerektiğine vurgu yaparak , “Benim okuduğum şudur: Evet Kıbrıs daha çok gelişmemişken doğası, çevresi, altyapısı iyi planlanıp gelişimine yön verilsin. Fakat sıkıntı bu çalışmaları yapacak hem kapasitesi, hem vizyonu sınırlı hem de iyi niyeti sorgulanan merkezi planlama biriminin insiyatifine terk etmektedir. Bütünlüklü planlama yapılamayınca da emirnameler ile kısıtlama yöntemine gitmek çağ dışılıktır ve bu çağda kabul edilemezdir. dedi.

Genç, “Görseller şunu gösteriyor: Vay memleket elden gidiyor veya ülke betonlaştı diye feryat edenlerin iddiaları doğru değildir. Bu görseller gösteriyor ki Güney Kıbrıs bizden çok ama çok daha hızlı ve fazla gelişti. Şehirler arası neredeyse birleşti. Soru şurada biz daha yavaş ve az gelişirken nasıl Güney bizden daha sağlıklı ve özenilecek şekilde büyür ve gelişir ve biz gelişemeyiz. Bunu başaramamızda temel eksiklik merkezi planlamanın kapasite ve vizyon eksikliğidir. Bütünlüklü çalışmaları geçmiş 20 yılda yapmış olsaydınız bu gelişimleri daha herkesin mutlu olacağı şekilde yapabilecektik. Şimdi “master planning yapacak mimar ve şehircimiz yok, emirnameler ile kısıtlama getirelim ki çarpık yapılaşma olmasın’ fikri ile ülkenin gelişimine kısıtlama getirilmeye çalışılıyor” diyerek emirname ile ilgili tepkisini belirtti.



