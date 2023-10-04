UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu TBF Yönetici Eğitim Semineri’nde eğitmen olarak görev aldı

Emiroğlu, TBF Yönetici Eğitim Semineri’nde ders verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Dekanı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu 3. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri’nde eğitmen olarak görev aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2023 yılı faaliyet programında yer alan 3. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlendi.

Emiroğlu’nun eğitmen olarak yer aldığı seminere profesyonel ve altyapı liglerinde görev almaya aday yöneticiler katıldı.

Sporda Yönetişim İlkeleri konusunda yönetici adaylarına bilgi veren Emiroğlu, teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara uygulama alanlarına yönelik güncel örnekleri de aktarma fırsatı buldu.

Emiroğlu konuşmasında, sporda yönetişimin son derece önemli bir yaklaşım olarak başarıyı getiren modern bir sistem olduğunu belirterek, sporda paydaşların dahil olduğu katılımcı bir yönetişim yaklaşımı sayesinde genelde spora, özelde ise basketbola olan ilgiyi artıracak uygulamalar üzerinde durdu.

Türkiye’nin pek çok bölgesinden basketbolda çeşitli alanlarda ve pozisyonlarda görev alacak yöneticilerin katıldığı seminer sonunda katılımcılara soruları ve görüşlerini paylaşabilecekleri bilimsel bir öğrenme ortamı sunuldu.

Emiroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun özellikle son yıllarda artan bir yoğunlukla bilimsel eğitime verdiği önemin göstergesi olarak düzenlenen seminere eğitmen olarak katılmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyerek, üst düzeyde yönetici gelişimi için gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze eğitimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.