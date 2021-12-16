Emirzade, Kitabı 'Tarihsel ve Belgesel' Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti. Sevil Emirzade, dört dilde yayınlanan “Tarihsel ve Belgesel” oyun kitabının Yunanca ve Almanca diline çevrilen versiyonlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, 200 yıllık tarihsel süreç içerisinde yaşadığı siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerin, Sevil Emirzade’nin son kitabında büyük bir titizlikle işlenerek tiyatro estetiği ile bezendiğini, ortaya çıkan başyapıt niteliğindeki kitabın, geçmişten günümüze bir ışık tutarak geleceğimizi, sanatın gücüyle aydınlatacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitabının oyunlaştırılmasını heyecanla beklediğini söyledi.

“TARİHSEL GELİŞMELER, KİTAP İÇERİSİNDE ÖZEL BİR ÜSLUP, DERİNLİK VE İNCELİKLE ELE ALINDI”

Kıbrıs Türklerini adadan silmeye yönelik yapılan imha planlarının, 1828’de Yunanistan’ın; İngiltere, Rusya ve Fransa’ya, Enosis için resmen başvurarak nota göndermesi gibi tarihsel gelişmelerin kitap içerisinde özel bir üslup, derinlik ve incelikle ele alındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar; tarihsel belgelerin ışığında Kıbrıs’ın tarihinde yaşanan olaylara güçlü bir şekilde tanıklık etmemizi sağlayan Sevil Emirzade’yi tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Emirzade’nin 2009 yılında başladığı projenin; Kıbrıs tarihini, 200 yıl kadar gerilere giderek araştırdığı bir zaman sürecinden bazı kesitlerin oyunlaştırılarak İngilizce, Almanca ve Yunanca dillerine de çevrilip yayınlanmasının, gelecek nesiller için önemli bir kaynak olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ağustos ayında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikâyeleri… Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı tiyatro oyununun kitabının ise ekim ayında Almanca ve Yunanca çevirilerinin yayınlanmasının; ülkenin, kültür ve sanat yaşamı adına oldukça büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaptı.

“Bu kitap, sanatsal boyutunun yanı sıra gayriresmi bir eğitim aracı niteliği de taşıyor”

Çoğu oyun kişilerinin gerçek şahsiyetler olması ve oyunların gerçeklere dayanması nedeniyle oyunlarda geçen olay, mekân, tarih ve malzemeye ait 100’e yakın belge ve fotoğrafın da yer aldığı kitabın, sanatsal boyutunun yanı sıra gayriresmi bir eğitim aracı olarak da nitelendirilebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sevil Emirzade’nin bu çalışmasının, Kıbrıs Türk tiyatro edebiyatı için yeni bir biçim denemesi olduğunun altını çizdi.

EMİRZADE, KİTABINDA TARİHİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ İLGİNÇ OLAYLARINI DA ELE ALDIĞINI DİLE GETİRDİ

Dört dilde yayınladığı kitabının, Almanca ve Yunanca versiyonunu Cumhurbaşkanı Tatar’a sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sevil Emirzade, kitabının hazırlanma sürecinde yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştı.

Yaşanmış olaylara ve belgelere dayalı olarak sözlü araştırmalarla uzun uğraşlar sonucu hazırlanan kitabı, büyük bir sorumluluk sonucu yayınlamaktan duyduğu mutluluğa dikkat çeken Emirzade, kitabında tarihin gün yüzüne çıkmamış ilginç olaylarını da ele aldığını dile getirdi.

Belgelere dayalı kitap hazırlamanın, edebiyatın en zor dallarından biri olduğunu söyleyen Sevil Emirzade, konuşmasında sanatsal ve kültürel üretimin önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

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16/12/2021 11:19