Emlak Dünyası, Patlama Olayı Hakkında Açıklama Yaptı

Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'da dün gece meydana gelen patlama olayıyla ilgili olarak Emlak Dünyası, bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lefkoşa, Küçük Kaymaklı’da bulunan Merkez ofisimizde dün gece yaşanan bombalama olayı ile ilgili üzüntülerimizi öncelikle sizlerle paylaşmak isteriz. Neredeyse tüm şehrimizden duyulan ses, yaratılan hasar hepimizi çok korkuttu. Şans eseri yaralanan vatandaşımızın olmaması, herhangi bir insanımızın canına zarar gelmemesi en büyük tesellimiz ve sevincimiz oldu. Olayın yaşandığı andan itibaren yardımlarını esirgemeyen, yanımızda olan, destek veren, arayayan veya mesaj atan herkese bu açıklama ile teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi belirtiriz. Olayın soruşturulması, tahkikatın gerçekleşmesi ve zanlının tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarılması aşamasına kadar büyük bir titizlikle uğraş veren polis teşkilatımıza minnettarız. Mahkeme aşamasında olan durumla ilgili detaylı bir açıklama yapmamızın doğru olmayacağının bilincindeyiz. Ancak birçok çalışan ve iş ortaklarımızın ekmek kapısı olan işyerimizin, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olan sorumluluğunu da düşünerek sizlere birinci ağızdan bir bilgilendirme yapma gereği duyuyoruz. Bilinmesini isteriz ki, hepimizi üzen ve korkutan dün geceki bombalama olayının EMLAK DÜNYASI “GREEN KEY ESTATE LTD.” ile ticari hiçbir bağlantısı ve ilgisi yoktur. Hukuki sürecin tamamlanması sonrası gerekirse detaylı bilgi aktarımının ve açıklamanın da yapabileceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."