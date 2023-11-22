Emlakçılar eylemde

Emlakçılar Derneği, yeni Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı'nın yeterince değerlendirilmeden geçirilmesine karşı bugün iş bırakma eylemi yapıyor. Emlakçılar bu tasarının, sektörde kaos ve mağduriyetlere yol açabileceğini halkın ve sektörün çıkarlarını korumak adına birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Dernek Başkanı Hasan Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve meclise sevk edilmek üzere olan ''Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ''nın , Emlakçılar Derneği’nin görüşüne başvurulmadan hazırlanmasına tepki gösterdi.

Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Sungur ve hukukçular , tasarının bu şekilde geçmesinin ile başta kamunun ve birçok kesimin hak mağduriyetine uğrayacağı belirterek hükümete işbirliği çağrısında bulunuldu. Sungur, yasallaşması için meclise gönderilecek olan tasarıyla derneğin saf dışı bırakılmak istendiğini belirterek, uyardı.



BİR HAFTA İÇİNDE ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ



Sungur, “Birlik üyelerini bilgilendirmeye ve hükümet ile istişare etmeye devam edeceğiz. Yeni yasanın çağın koşullarına uygun şekilde gayri menkul alım-satımlarında tüm tarafları koruyacak şekilde geçmesini talep ediyoruz.

Hukukçularımız çalışıyor. Cuma gününe kadar yasa ile ilgili düzeltmelerin yapılması için önerilerimiz sunacağız” dedi.