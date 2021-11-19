Emlakçılar isyanda: 10 kişi soruyor, 1 kişi alıyor

Türkiye’de faiz indirimine gidilmesi ile Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi emlak piyasasını hem iyi hem de kötü etkiledi. Türk Lirası'ndaki değer kaybı yabancı yatırımcılar için fırsata dönüşürken vatandaşlar için ev almak hayal oldu.

Vatandaşın ev hayali günden güne imkansızlaşırken Türk Lirasının değer kaybetmesi yabancı yatırımcıya yaradı. Ülkemizde inşaat maliyetlerinin de büyük oranda dövize endeksli olması vatandaşı iyice zora soktu.

Konut satışları ivme kaybederken, yabancı alımındaki artış ise dikkat çekti.

İç pazardaki düşüş nedeniyle karamsar olan emlak sektörü temsilcileri dış pazardan gelen yoğunluk nedeniyle bölgesel bazda da olsa hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Haber Kıbrıs emlak ve inşaat sektör temsilcilerine Türk Lirası’nın döviz karşısındaki düşüşünü sordu.

Gayrimenkul Danışmanı Esra Şerebet: “Yerli pazar ciddi sıkıntı yaşanıyor”

Gayrimenkul Danışmanı Esra Şerebet dövizin yükselişi ile birlikte eriyen TL’nin Kıbrıs’ta alım gücünü etkilediğini, ekonomik krizin giderek derinleştiğini ifade etti. Emlak sektörünü de bu ekonomik krizden ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Şerebet, “Özellikle yerli yatırımcı alıcı satıcı ve üreticiler için ciddi kriz oluşan bir dönemdeyiz. Barınmanın bir ihtiyaç olduğu gerçeği göz önünde olmasına karşın gerek hayat pahalılığı gerekse banka faizleri ve eriyen TL karşısında gayrimenkul alımı/ satımı ciddi şekilde zorlanmaktadır. Gençler özellikle bu durumdan ciddi şekilde etkilenmekte yerli pazar ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Yabancı yatırımcılar elbette halen yatırım yapmakta ve onlar için kendi paralarının ülkemizde daha da değerli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle dış yatırımcının yoğunluğu bölgesel hareketliliği sektörel anlamda olumlu yönde etkilese de iç pazar olarak aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ülkemizde şu an Kuzey Avrupa, İskandinav, Almanya, İngiltere yönünden İskele-Esentepe gibi bölgelere rağbet var. Emlak sektörü bölgesel bazda bu bölgelerde olumlu şekilde etkilenmiştir. Ancak olumsuz etkilenen bölgelerimiz uzun süre bu etkiyi gerek üreticiler gerek alıcı ve satıcılar ve gerek biz gayrimenkul danışmanları bunun etkisini görmeye devam edeceğiz. Yerel pazara üzülüyor ve iyi yönde ilerleyişin bir süre daha olmayacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Özbirim: “Belirsizlik müşteriyi beklemeye itiyor”

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim ise dövizin yükselişinin kazancı Türk Lirası üzerinden olan müşteriler için dezavantaj iken, döviz geliri olan müşteriler için avantaj olduğunu söyledi. Ülkemizdeki konut fiyatlarının aynı coğrafyadaki rakiplere göre oldukça uygun olduğunu belirten Özbirim, “Bu süreçte iç piyasa ve Türkiye durgun seyretti. Kurlardaki yükseliş ve belirsizlik müşteriyi beklemeye itiyor. Kredi faizlerinin düşmesi de geliri TL cinsinden olan yatırımcıları veya müşterileri yeterince güvende hissettirmiyor. Dövizdeki artışın yanı sıra döviz bazlı hammadde fiyatlarında da ciddi bir artış oldu. %30 civarında bir maliyet artışı gözlemliyoruz. Ancak genel anlamda değerlendirmek gerekirse, Kıbrıs’ta emlak fiyatları İngiliz Sterlini üzerinden olduğu için burada yapılan yatırımın döviz artışından kötü etkilenme olasılığı bulunmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca yatırımcısına Türk Lirası cinsinden çok büyük kazançlar sağlıyor” diye konuştu.

Emiroğlu: “Arazi fiyatlarında %20’lere varan artışlar oldu”

Gayrimenkul Danışmanı Damla Boğaç Emiroğlu, emlak sektörünün iki farklı gerçekliği birlikte yaşdığına vurgu yaparak bir tarafta ekonomik krizin etkilerini en şiddetli şekilde yaşayan yerli piyasa bulunurken, diğer tarafta da Kuzey Kıbrıs’ı keşfeden bireysel yabancı alıcıların, dövizin artışı ile adaya ilgisinin arttığını belirtti.

Yerli piyasaya yönelik satılan daire vb. gibi mülklerin fiyatlarının aşağıya gelmesine rağmen büyük bir durgunluk yaşandığını kaydeden Emiroğlu, yabancı yatırımcıların adaya ilgi göstermesi dolayısı ile arazi fiyatlarında düşüş yaşanmadığını, tam aksine arazi fiyatlarında % 20lere varan artışlar olduğunu söyledi. Emiroğlu şöyle konuştu: Satış var mı derseniz, benim şu an ki piyasayı tam olarak ifade ettiğine inandığım bir tanımlama; 10 kişi soruyor, 1 kişi satın alıyor. Bunun yanında ekonomik kriz dolayısı ile elindeki nakidi harcamak istemeyen, hiç hareket etmeyen yatırımcı grubuna karşı, şu an yaşanılan dönemi fırsat olarak görüp fırsat ürünlere/ arazilere yatırım yapan vizyon sahibi yatırımcılar da piyasada arayış içerisinde. Önümüzdeki dönem arazi anlamında farklı lokasyonlar da satılık yeni ürünlerin piyasaya çıkacağı ve fırsatları değerlendirmek isteyen yabancı ve yerli yatırımcıların emlak piyasasında pozisyon alacağı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Büyük bir durgunluk olacak mı? Zaten o durgunluğu daire satışlarında yaşıyoruz, daire üretiminde bir dönem durgunluk yaşanacak, bunun yanında arsa parselasyonu, farklı villa projeleri, gym, spa ve farklı fasiliteleri olan özel complex projeler gelmeye devam edecek, bunlar çok fazla sayıda olmayan, az sayıda ve güzel projeler olacak diye düşünüyorum. Hedef kitlesinin kim olduğunu bilen, hedef kitlesine uygun fiyatlamayı yapabilen yatırımcılar başarılı projeler yaratmayı başarırlarsa güzel dönüşler alacak. Geçmiş dönemde kim ne yaparsa satar dönemi bence bitmiştir. Doğru stratejiler ve emin adımlarla gidenlerin piyasada kalacağı bir dönem başladı.

Dövizdeki yükseliş ve banka faizlerinin yüksek oluşu yerli yatırımcıyı dönüşmeye farklı hedef kitlelere proje üretmeye yöneltmiştir. Bunu yapabilen yatırımcı bu dönemde yavaş da olsa ilerlemeye devam edecek, en azından yaşamaya devam edecektir. Ancak dönüşemeyen ve sadece iç piyasa ile hareket eden yatırımcılar için durgunluk dönemi başladı diyebiliriz. Proje üretmeye istekli olmayan, ‘bu dönemde iş yapmamak para kaybetmemek’ diye düşünen yatırımcılar var. Dönüşmek, farklı hedef kitleleri tanımaya çalışarak, isteklerini iyice anlayıp onlara uygun projeler geliştirerek bu dönem en iyi şekilde atlatılır diye düşünüyorum. Bunun yanında dövizin artışını fırsat olarak gören, üstelik Kuzey Kıbrıs’ın benzer destinasyonlarındaki (İspanya’nın güneyi, İtalya’nın güneyi, Yunanistan’ın güneyi vb. Gibi) iklimi, kumu, güneşi benzer lokasyonlardaki proje fiyatlarının en az 6 katı olduğunu gören yatırımcıların adaya yatırım iştahı her geçen gün daha fazla artmaktadır. Adada Kıbrıs Sorunu gibi politik bir konu olmasına rağmen suç, saldırı ve benzeri konuları da en güvenilir destinasyonlar arasında yer alıyor. Pandemi döneminde de vaka sayılarında artış olmaması (şu günlerdeki artışa rağmen,) en azından açık havada bahçeli evimizde oturabileceğimiz ortamın bol olduğu güvenli ada imajına olumlu katkı yapmıştır.”

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19/11/2021 10:45