Emlakta Dijitalleşme ve Kuzey Kıbrıs Yatırım Çalıştayı Döveç Group Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Emlakta Dijitalleşme ve Kuzey Kıbrıs Yatırım çalıştayı 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İskele Merit Cyprus Garden'da gerçekleştirildi. KKTC'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Döveç Group ve Türkiye'nin en büyük emlak CRM ve portföy paylaşım platformu RE-OS.com işbirliği ile gerçekleşen çalıştaya Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yanı sıra Türkiye'nin 11 farklı ilinden gelen emlak odaları başkanları, başkan yardımcıları ve ticaret odaları emlak komitesi başkanları katıldı. İstanbul Ticaret Odası Emlak Komitesi, İstanbul Emlak Odası Adana Emlak Odası, Bursa Emlakçılar Odası, Kocaeli Emlakçılar Odası, Manisa Emlak Müşavirleri Derneği, Samsun Emlak Odası, Sakarya Emlak Odası, Ankara Etimesgut Emlak Müşavirliği Derneği ve Yalova Emlakçılar Derneği çalıştaya katılım gösteren temsilcilikler arasında yer aldı. Temsil edilen odalar Türkiye’nin ekonomi ve nüfus açısından yaklaşık %70’ini temsil etme özelliği taşıdı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katılımcılara KKTC Ekonomisi, Yatırım Fırsatları ve son gelişmeler hakkında bilgi verip, gelen soruları yanıtladı. Bakan Taçoy Organizasyondan duyduğu memnuniyetleri dile getirip, teşekkür etti.

Çalıştay kapsamında Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmanın avantajları, gayrimenkul piyasasına yönelik iş geliştirme unsurları, emlakta dijitalleşme çalışmaları ve müteahhitler birliğinin yeni çalışmaları konuşuldu. Döveç ve RE-OS.com ile katılımcı Emlak Odalarına üye temsilcilikler arasında yapılacak işbirlikleri değerlendirildi. Ayrıca Döveç İnşaat'ın, RE-OS.com üzerinden, katılan Emlak Oda ve Derneklerine bağlı üyelere sunacağı ayrıcalıklar görüşülüp gelecekte yapılacak etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. (MHA)

11/01/2020 15:35