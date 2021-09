73’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgasını, 11 dalda ödül alan The Crown ve The Queen’s Gambit dizileri vurdu.

Emmy Ödülleri, Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Pandemi önlemleriyle çoğunluğu uzaktan gerçekleştirilen geçen yılın aksine, bu yıl kırmızı halı hareketliydi.

Netflix dizEileri The Crown ve The Queen’s Gambit, 11’er ödül kazandı. Komedi dizilerinin yıldızı ise “Ted Lasso” oldu.

İşte öne çıkan kategorilerde ödüllerin sahipleri:

En Başarılı Dram Dizisi: The Crown-Netflix

En Başarılı Komedi Dizisi: Ted Lasso -Apple TV+

En Başarılı Mini Dizi: The Queen’s Gambit - Netflix

Mini Dizi, Film ya da Özel Dramda En İyi Senaryo: Michaela Coel- I May Destroy You

En İyi Yarışma: RuPaul’s Drag Race

En İyi Dram Erkek Oyuncusu: Josh O’Connor- The Crown

En İyi Dram Kadın Oyuncusu: Olivia Colman - The Crown

En İyi Komedi Erkek Oyuncusu: Jason Sudeikis -Ted Lasso

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Jean Smart - Hacks

Mini Dizi ya da Filmde En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor -Halston

Mini Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet -Mare of Easttown

Dramda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Tobias Menzies- The Crown

Dramda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson - The Crown

Komedi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Brett Goldstein - Ted Lasso

Komedi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham - Ted Lasso

Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Evan Peters - Mare of Easttown

Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julianne Nicholson - Mare of Easttown

En Başarılı Televizyon Dizisi: Dolly Parton’s Christmas on the Square (Netflix)

20/09/2021 10:03