Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Mustafa Vehbi, 40 yıl çalıştığı polislik mesleğinde sürekli terfi alarak kumandanlığa kadar yükseldi. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

1955-1963 yılları arasında TMT’ye çeşitli konularda yardımcı olan Vehbi, polisliği süresince çeşitli vesilelerle madalyalar ve takdirnameler aldı.

İşinde başarılıydı

Mustafa Vehbi, 1913 yılında Tera’da doğup büyüdü. Dört kardeşin en küçüğü olan Vehbi’nin babası erken yaşta vefat edince çocukların her biri başka akraba veya aileler tarafından büyütüldü. Mustafa Vehbi, şanslı çıkmıştı çünkü onu büyüten aile eğitime çok önem verdiğinden, onu okuttular.

Liseyi bitiren Mustafa Vehbi, Ziraat Okulu’ndan mezun oldu. Ancak ziraatla hiç uğraşmayan Vehbi, 1933 yılında yani Kıbrıs’ın İngiliz idaresinde olduğu dönemde polis yazıldı. 40 yıl çalıştığı mesleğinde sürekli terfi alarak kumandanlığa kadar yükseldi. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1955-1963 yılları arasında TMT’ye çeşitli konularda yardımcı oldu. Polisliği süresince çeşitli vesilelerle madalyalar ve takdirnameler aldı.

Polislik hayatını Limasol’da, Baf’ta, Poli’de, Piskopu’da, Evdim’de ve en sonunda 16 yıl Lefkoşa’da sürdürdü. İngiltere’de altı ay süreyle eğitim almıştı.

Evladını kaybedince büyük acı yaşadı

1937 yılında Emine Nafi ile evlenen Mustafa Vehbi’nin 1938-1953 yılları arasında beşi kız, dördü erkek dokuz çocuğu oldu. Eğitime çok önem veren Vehbi, çocuklarının hepsini okuttu.

1963 yılından itibaren uzun süre sadece 30 Kıbrıs Lirası maaş alındığı dönemde Vehbi, dört çocuğunu Türkiye’de üniversitede okutmayı başardı. Vehbi, evine ve ailesine bağlı, herkes tarafından tanınan ve sevilen birisiydi. Mükemmel İngilizce ve Rumca bilirdi.

1971 yılında eşini erken yaşta kaybeden Vehbi, 1973 yılında yaş haddinden (60 yaş) emekliye ayrıldı. Eşinden sonra 1977 yılında evladı Harper’i genç yaşta kaybedince hayatı karardı ve kansere yenik düşerek 1978 yılının 16 Eylül günü hayata gözlerini yumdu.

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13/12/2022 17:04