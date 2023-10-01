Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya yayın yasağı getirildi

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01/10/2023

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Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya yayın yasağı getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.

01/10/2023 12:04
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TAGS: Emniyet Genel Müdürlüğü, bombalı, saldır, yayın yasağı,
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