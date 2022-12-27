Empatik insanların hayvanlara dair ilginç bir yeteneği ortaya çıktı

Empati yeteneği kuvvetli insanların hayvanları daha iyi anlayabildiği keşfedildi.

Duygularını yalnızca homurdanarak, mırıldanarak veya öterek anlatabilen evcil hayvanların derdini anlamak çoğu zaman zor olabiliyor.

Ancak bu seslerin aslında ne anlama geldiğini kavramakta zorlanmayan insanlar da var. Yeni araştırma, bu kişilerin hayvanları anlama gücünün empatiden geldiğini gösteriyor.

Hakemli bilimsel dergi Royal Society Open Science'ta yayımlanan araştırmada, empati testlerinden daha yüksek puan alan kişilerin, hayvanlarını duygularını yalnızca seslerinden anlama yeteneğinin daha fazla olduğu görüldü.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden etolog Elodie Briefer ve ekibinin yürüttüğü araştırmada evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve yabani hayvanlardan bir dizi ses kaydı toplandı.

Bu ses kayıtlarının ne anlama geldiği hayvanların kalp atış hızı ölçülerek veya hareketleri gözlemlenerek anlaşılmıştı. Ancak deneye katılan kişilere bu bilgiler verilmedi.

48 ülkeden 1024 kişiden önce empati seviyelerinin ölçülmesini sağlayan psikolojik testleri çözmesi istendi. Daha sonra bu kişilere ses kayıtları dinletildi ve hayvanların ne istediğini söylemeleri talep edildi.

Sonunda empati testlerinden daha yüksek puan almış kişilerin hayvanların ne istediğini daha doğru tahmin ettiği anlaşıldı.

Cinsiyet ve eğitim seviyesinin, hayvan seslerini yorumlama yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmedi. Ancak yaş ve hayvanlara yakınlık gibi başka özelliklerin önemli olduğu saptandı.

Örneğin, 20 ila 29 yaşındaki katılımcılar, hayvanların ne demek istediğini anlamada daha iyiydi. Yeteneğin yaşla birlikte azaldığı ortaya çıktı.

Ayrıca hayvanlarla yakın çalışan kişilerin de onları anlamada daha iyi olduğu görüldü. Bu da türler arası iletişimin aslında geliştirilebileceğini gösterdi.

Öte yandan, katılımcıların tamamında hayvanları anlama oranı çok düşük değildi.

"Katılımcılar ilk denemede ortalama yüzde 50 doğru cevap verdi" diyen Briefer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Söz konusu hayvanlara dair topladığımız diğer bilgiler hakkında konuştukça yetenekleri de gelişti. İkinci denemelerinde genellikle yüzde 70'in üzerinde doğru tahminler yürüttüler.

Independent Türkçe, Science Alert, Royal Society Open Science

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27/12/2022 18:08