EMPOLDER Polis teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanması için Hükümete çağrı yaptı

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), Polis’in personel ve araç gereç ihtiyacının karşılanması, polis memurlarının özlük haklarının güncellenmesi çağrısında bulundu.

EMPOLDER Genel Başkanı Birol Atasü yaptığı yazılı açıklamada, geciktirilmeden Polis Teşkilatının personel, araç gereç ihtiyacının karşılanması, iç güvenlik ve trafikle ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, Polisin özlük haklarının da günün şartlarına göre düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Atasü, Polis teşkilatının uzun yıllardır “yüzde 35 eksik kadroyla” görev yaptığını, Hükümetin 2025’te yeni istihdamlarla teşkilatı güçlendireceği açıklamasını Dernek olarak olumlu bulduklarını kaydetti.

Artan uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı, darp, tehdit ve cinayet girişimlerine karşı gösterdiği "olağanüstü başarıdan" dolayı Polis teşkilatı mensuplarını takdir ettiklerini belirten Atasü, Polis teşkilatının “kısıtlı olanaklarla özverili ve başarılı hizmet” verebilmesini gurur verici bulduklarını kaydetti.

Atasü ayrıca, “Ülkemizdeki yasa boşluklarından faydalanmak isteyen kötü niyetli ve organize suç işleyen şahısların, bilhassa uyuşturucu, soygun, dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık, cinayet, kara para aklanması, kadına şiddet, siber suçlar gibi çeşitli ağır suçların artmasına rağmen Polisin başarılı operasyonları sayesinde faillerin yakalanmaları ve adalete teslim edilmelerinin gururunu yaşamaktayız” dedi.