Empower projesi kapsamında iki toplumlu gençlik kampı düzenlendi

İki toplumlu Empower Projesi kapsamında 19-20 Kasım'da kamp düzenlendi.

Organizede yer alan Mağusa Gençlik Birliği Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Pelendri’de yer alan ve ortak sorunların konu olduğu atölyelerin düzenlediği kampa 57 genç katıldı.

Kampta, insan hakları, barış ve ırkçılık konuları, etkili kampanyalar düzenlemek, sosyal medya araçlarının daha etkin kullanımı, adanın her iki tarafında yaşanan ortak sorunları konu alan atölyeler yer aldı.

Atölye çalışmalarında okullarda tek taraflı tarih eğitimi verildiği ve bunun gözden geçirilmesi gerekliliğinin öne çıktığı belirtildi.

Atölye çalışmalarında üretilen çözüm ve iş birliği önerileri, "İki-toplumlu iş birliğine yenilikçi yaklaşımlar" adı altında bir kitapçık haline getirilip sivil toplum örgütleri ve iki halkın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Empower projesinin, Barış ve Dostluk Atletik Gençlik Kulübü, Famagusta Avenue Garage ve Mağusa Gençlik Birliği derneği tarafından yürütüldüğü; AEA ve Norveç Hibeleri aracılığıyla, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein tarafından finanse edilen Active Citizens Fund Cyprus programı hibelerinden yararlandığı belirtildi.

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29/11/2022 16:26