Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası

Yazar ve senarist Emrah Serbes, İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kazanın hemen ardından aracı kendi kullandığını söyleyen diğer sanık Kenan Doğru 1 yıl hapis cezası aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre mahkeme Emrah Serbes’e son sözlerini sorduğunda Serbes, Ahmet Özçelik’ten özür diledi. “Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Elimden gelmeyen nedenlerle oldu. Keşke ben ölseydim. Bunu her gün söylüyorum. Çok üzgünüm”.

22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Ahmet Özçelik, Ayhan ve Nilgün Özçelik'in oğlu, Zeynep Özçelik'in ağabeyi.