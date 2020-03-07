Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi!

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir magazin programında şarkıcı Emrah ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Akçıl'ın açıklamasının ardından ikili arasındaki polemik büyüdü.

Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir programda eski eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"Duyduğum şeylerden sonra Emrah ile görüşmeyi düşünmüyorum" diyen Akçıl, şunları söyledi:

"GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar.

Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.

Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli."

"YALAN SÖYLÜYORSUN"

Akçıl'ın açıklamalarından sonra ise Emrah sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Televizyona çıkıp yalan söylüyorsun. Ben senden hiç beste istemedim, zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez."

SİNAN AKÇIL'DAN OLAY SÖZLER

Sinan Akçıl, Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile Emrah'a yanıt verdi.

Akçıl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Emrahçığım, daha doğrusu Emrah Abi.

Beni besteci olarak görmemen; benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir. Bu 1.

Yıllar önce "Ben böyle bir şey görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık, bu 2.

Ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye "şarkı" satmaya çalışmadım. Hele sana "hiç"

Ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez. Şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut. En azından gelecekteki ailemi, "kızım" veya "oğlum" olursa onları da sahiplenip geleceklerini garanti altına alacak kadar...

Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur. Zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur. Sevgimle."

07/03/2020 18:05