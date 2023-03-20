Emrah Yeşilırmak: Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısındayım

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, kadına karşı şiddeti tasvip etmediğini, kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durduğunu kaydetti.

Yeşilırmak "milletvekili kardeşi'dir" diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz." ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın kardeşi Erhan Yeşilırmak'ın kız arkadaşını darp ettiği ve polis tarafından işlem yapılmadığı iddia edilmişti

Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

Kamuoyununun bilgisine;

Basına kardeşim ile ilgili yansıyan " Kadına karşı şiddeti " kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim. Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolasıyla "milletvekili kardeşi'dir" diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz.

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20/03/2023 12:55