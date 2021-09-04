Emre Akbaba Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski oyuncusu Emre Akbaba'yı 1 yıllığına kiraladı.

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04/09/2021

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Emre Akbaba Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski futbolcusu Emre Akbaba'yı satın alma opsiyonu olmaksızın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Emre Akbaba, bugün UEFA'ya bildirilen Avrupa Ligi kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. 

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 73 resmi müsabakada 14 gol attı ve 8 asist yaptı. 

04/09/2021 09:26
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TAGS: Emre Akbaba, Alanyaspor
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