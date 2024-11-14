Emre Altuğ: Çağla'ya nafaka ödemiyorum

Son olarak Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinde "Orhan Korhan" karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel ile yollarını ayırdı.

"ÇOCUKLARIMIZIN MASRAFLARINI DA BÖLÜŞTÜK"

Şıkel ile Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da bölüştük" ifadelerini kullandı.

Şıkel ile 7 yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu, "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak, güzel yerlerde okumasını, iyi eğitimi almalarını ve iyi yerde spor yapmalarını sağlamak için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Hiç böyle bir sıkıntı olmadı bugüne kadar" dedi.

"ÇOK AĞIR DEPRESYONLAR GEÇİRDİM"

Öte yandan, Altuğ son 10 yılda zor süreçlerden geçtiğini söylemişti. Yeni şarkısı "Geçiyor"un kayıtları sırasında duygusal anlar yaşadığını belirten Altuğ "Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

"SIRTIMI OĞULLARIMA YASLADIM"



"Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım" dedi.