Emre Altuğ ile Fogo Live'ta "Aşk şarkıları" 

Orhan İsmailoğlu

Türk pop müziğinin güçlü sesi Emre Altuğ, 14 Şubat sevgililer günü dolayıyla geçtiğimiz akşam Grand Sapphire Resort’ta içinde yer alan Fogo Live'ta hayranın karışına çıktı

Yaklaşık 400 kişinin izlediği konserde sanatçı kendi şarkıların yanı sıra Kayahan,Erkin Koray ve Levent Yüksel'in şarkılarında yer verdi.

Konser öncesi Kıbrıs Türk Magazin'nin sorularını yanıtlayan Emre Altuğ "Bir Pop Masalı” adlı müzikal için çalışmalarını sürdüren sanatçı Seyircileri 70 yılı kapsayan bir pop serüvenine çıkaracak olan Altuğ, proje için “Büyülü bir masal” diyor. Çok büyülü, 70 yılı kapsayan bir masal. Aslında Türkiye’nin müziğinin masalı. Aranjman yani yurtdışından alınıp Türkçe sözler yazılan şarkılar üzerinden anlatacağım sadece. Çünkü tartışmalara sebep olmuş bu. “Yararı olmuş” diyenler de, “Zararı olmuş” diyenler de var. Benim de bir fikrim var ama bunu söylemeyeceğim.

Amacım, bu şarkıların yüreğimizde ne kadar yer edindiğini bulmak. Bizim marş gibi kabul ettiğimiz “Memleketim” şarkısı bile aslında yabancı bir beste mesela. Üzerine Türkçe sözler yazılmış. Kötü mü olmuş? Bence çok iyi olmuş. Bunlar beni çok etkiledi. Bir de tabii bunların hikâyeleri var. Yani biraz magazin içerikli ama çok eğlenceli olacak. Hiç dedikodu yok. Hepsi belgeli dedi.