Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel ile ilgili samimi açıklama: 'Mutluyduk'

Ünlü sanatçı Emre Altuğ, Katarsis programının konuğu olarak hayatının dönüm noktalarını ve özel anılarını paylaştı. Yalı Çapkını dizisindeki performansı ile dikkat çeken Altuğ, evliliği ve boşanması hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Altuğ, düşüş dönemlerini annesinin ölümü ile yaşadığını belirterek, boşanma sürecinde de zor anlar geçirdiğini ifade etti. "O dönemde yanımda olanlar zedeleniyor, bencilleşiyorum, kimse bunu hak etmiyor" diyen Altuğ, duygusal bir süreçten geçtiğini ve bunu fazla paylaşmadığını belirtti.

Eski eşi Çağla Şıkel ile evliliğine dair konuşan Altuğ, evlenmelerinin bilinçli ve isteyerek gerçekleştiğini söyledi. "Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" ifadelerini kullanan Altuğ, evliliklerinde çocuklarının ön planda olduğunu ve egolarına esir olmadıklarını vurguladı.

Ayrıca, ölüm konusunda soğukkanlı olduğunu belirten sanatçı, annesinin vefatının ardından yaşadığı duygusal zorlukları da paylaştı. Program boyunca duygusal anlar yaşayan Emre Altuğ, hayatındaki önemli dönemlerle ilgili izleyicilere içten açıklamalarda bulundu.