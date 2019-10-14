Emre Belözoğlu sezon sonu bırakıyor

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" dedi.

Fransa maçını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hocaya sahibiz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.

Barış Pınarı Harekatına da destek veren Emre Belözoğlu, "Mehmetçiğimiz canla başla mücadele veriyor. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

14/10/2019 14:37