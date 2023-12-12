Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

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12/12/2023

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Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezonun sonuna kadar takımı çalıştıracağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

12/12/2023 19:38
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TAGS: Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım
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