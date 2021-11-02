Emre Genç, yoğun bakımda uyutuluyor
02/11/2021
Girne-Tatlısu anayolu üzerinde önceki gün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç halen yoğun bakımda uyutuluyor.
Kazada yaralanan 21 yaşındaki Ertuğrul Genç ve 22 yaşındaki Tolgahan Demir ise Mağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Kaza, Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında, Ertuğrul Genç’in, NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkması ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarpması sonucu meydana geldi.