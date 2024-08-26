Emre Kaplan Dünya Şampiyonası'nda 13. Oldu, Yeni Hedef Avrupa Yol Şampiyonası

Kıbrıslı Türk sporcu Emre Kaplan, Dünya Şampiyonası'nda finale kalma başarısı göstererek ülkemizi gururla temsil etti. 24 ülkenin katıldığı şampiyonada finale kadar yükselen Kaplan, finalde rakip bir sporcunun neden olduğu bir kaza sonucu 13. sırada yer alarak şampiyonaya veda etti. Emre Kaplan'a finale kalma başarısıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

Emre Kaplan, 28 Ağustos'ta Türkiye'ye dönüşünün ardından aynı gün Avusturya’ya hareket edecek. Oradan da Çek Cumhuriyeti’ne geçerek kulübü CNC takımı ile birlikte Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan UCI Pist Yarışları’nda Ege Erülkü ile birlikte mücadele edecek. Çek Cumhuriyeti'ndeki yarışların ardından Türkiye'ye dönecek olan Kaplan, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek Avrupa Yol Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı kadrosuna dahil olacak.