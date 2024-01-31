Emre Kaplan Türkiye Milli takımı kampında

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31/01/2024

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Emre Kaplan Türkiye Milli takımı kampında

26 ocak 5 şubat 2024 tarihleri arasında milli Sporcumuz Antalya'da devam eden  Gençler milli takım Avrupa şampiyonası hazırlık kampına dahil oldu.
 Sporcumuz Emre Kaplan aynı zamanda  4 şubat pazar günü Antalya'da düzenlenecek olan International Apollon Tample Criterium yarışına  katılacak. 
Milli sporcumuz , bu yarışın ardından 2- 3  mart tarihleri arasında Avrupa pist şampiyonası hazırlıklari kapsamında Portekiz de düzenlenecek olan pist Şampiyonasında  Türkiye milli takımı adına yarışacak.  
 

31/01/2024 09:01
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TAGS: Emre Kaplan
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