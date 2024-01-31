Emre Kaplan Türkiye Milli takımı kampında

26 ocak 5 şubat 2024 tarihleri arasında milli Sporcumuz Antalya'da devam eden Gençler milli takım Avrupa şampiyonası hazırlık kampına dahil oldu.

Sporcumuz Emre Kaplan aynı zamanda 4 şubat pazar günü Antalya'da düzenlenecek olan International Apollon Tample Criterium yarışına katılacak.

Milli sporcumuz , bu yarışın ardından 2- 3 mart tarihleri arasında Avrupa pist şampiyonası hazırlıklari kapsamında Portekiz de düzenlenecek olan pist Şampiyonasında Türkiye milli takımı adına yarışacak.



Bu habere tepkiniz:

