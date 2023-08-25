Emre Kaplan ve Ege Erülkü Balkan Şampiyonası'nda

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25/08/2023

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Emre Kaplan ve Ege Erülkü Balkan Şampiyonası'nda

24 - 27 Ağustos tarihleri arasinda Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasına   sporcularımız Türkiye Milli Takımı adına katılıyor.

Emre Kaplan ve Ege Erülkü 23 Ağustos'ta  kafile ile Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a hareket etti. Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bir buçuk yıldır gençlere verdiğimiz önemin ve yaptığımız tüm çalışmaların karşılığı alıyoruz. Bu sporcular sayesinde  daha birçok genç sporcunun  hem vizyonunu hem de onlara iyi bir eğitim geleceği sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ,vatana daha değerli bireyler yetiştirmek hedefimiz olup ülkemizi bu gibi büyük organizasyonlarda  temsil ederek tanıtmak bizleri mutlu ediyor." denildi.

25/08/2023 16:10
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TAGS: Emre Kaplan
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