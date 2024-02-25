Emre Kaplan yine zirvede

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25/02/2024

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Emre Kaplan yine zirvede

Emre Kaplan bu yıl katıldığı 3.yarışta da birincilik kürsüsüne çıktı.
Alanyada 24 Şubat tarihinde düzenlenen Uluslararası Kleopatra Beach Kiriteryum  yarışında rakiplerini geride bırakarak, bu yılki Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında umut verdi. 
Bu yarışta bir üst kategoride Ege Erülkü de Emre Kaplan ile birlikte yarışarak göz doldurdu.Ege Erülkü yarışın son kilometrelerine kadar Emre Kaplan'a verdiği destekle, sprinter özelliğini ön plana çıkarması ile millilerimizin takım olarak da harika bir çalışma ile herkese keyifli bir yarış sundu.

25/02/2024 10:51
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TAGS: Emre Kaplan yine zirvede
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