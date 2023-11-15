Emre Karayel: İkinci kez baba oluyorum

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Gizem Demirci ile 2020 yılında dünyaevine giren ve bu birliktelikten bir oğlu olan oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

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15/11/2023

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Emre Karayel: İkinci kez baba oluyorum


"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

İki sene önce oğulları Can’ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ

Bir çocuğu daha olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan Karayel, güzel haberi; "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

15/11/2023 10:03
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TAGS: Emre Karayel, magazin, haber
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