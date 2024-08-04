Emre Kılınç'ın çene kemiği kırıldı: Beşiktaş maçında yok

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

ads ads ads ads
04/08/2024

ads
Emre Kılınç'ın çene kemiği kırıldı: Beşiktaş maçında yok

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

04/08/2024 10:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Emre Kılınç’ın çene kemiği kırıldı: Beşiktaş maçında yok
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.