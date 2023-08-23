Emre Kocadağ: Hakem yüzünden 2 puandan olduk

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dinamo Kiev maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakemlerle alakalı MHK'ye bir başvuru yaptık. Bugün de geri dönüş oldu. Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyonu tamamlamadan bayrağı kaldırması VAR protokolüne göre yanlış diyorlar. VAR hakeminin izleyeceği doğru görüntü yok. TFF, her zaman teknoloji ve yapay zekanın şovunu çok iyi yapıyor, dünya standartlarıyla yarıştığımızı söylüyor. Bize bu konuda hava atıyor. Bu yaşanan bir rezalettir. TFF ve yayıncı kuruluşun, görüntü konusunda verdiği cevabı kabul etmiyorum."

"Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar belli. Bu kolu kaldırtanlarla, gerekli kamera teknolojisini oraya yerleştirmeyenler benim için aynı. Aralarında hiçbir fark yok. Bugün itibarıyla hakem yüzünden 2 puandan olduk."

"Bu kamera skandalı bir kez daha yaşandı biliyorsunuz. O zaman da yayıncı kuruluşa gittik. Bize orada kameramız yok diye cevap verildi. Artık top çizgiyi geçmiş, geçmemiş konusunda görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş camiasının, taraftarının ayarlarıyla oynamasınlar."

"Biz başkaları gibi 'Elimizde belge var. Onu açıklarız' gibi maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarı bu yaşananların hesabını sorar. Bunlar hata olarak geçiştirilemez. Cezası verilmeli. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar."

"Ben Beşiktaş'ın iyi niyetle başarılı olmasını isteyen taraftarı anlıyorum. Bizim de hedefimiz, amacımız bu. Ama burada Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon euro vermedi diye eleştiri yapmayı anlayamam. Duygusal olarak anlarım ancak sosyal medyada bu konu hakkında bize söylenenleri anlayamam."