Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Alınan bu farklı galibiyet ile moral bulan Kanarya, Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Son olarak futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.

Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu.

Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı.

1 gol, 2 asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.