Emre Olgun yazdı: Nasıl başladı?

NASIL BAŞLADI?

2000 yılında bir aile düğünü için Londra’ya gitmiştim. Bir aile dostumuz bana Kıbrıs yakında Avrupa Birliğine girecek ve standatlar çok önem kazanacak demişti. Muhabbet derinleşince kendimi uluslararası bir kursa kayıt yaparken bulmuştum. Londra’daki standartlarla ilgili eğitim, akreditasyon ve iş hayatım böyle başlamıştı. Gerekli sınavlar sonrası en önemli deneyimlerinden biri Heathrow Havalimanı inşaat taşeronlarından bir firma için yaptığımız çalışmalar olmuştu. Uymaları gereken o kadar çok mevzuat vardı ki, ‘DÜNYALI OLMA’ fikrini o zaman anlamaya başladım. Şöyle bir örnek vereyim. İngiltere’de bir inşaat firmasının SADECE çevre ile ilgili uyması gereken 17 birincil ve 21 ikincil mevzuat var. Çalıştığım sektörler genişledik sonra bir ülkedeki yaşanabilirliğin, belirlenen standartlar, oluşturulan bağlantılı mevzuatlar ve bu mevzuatların denetim mekanizmaları ile doğrudan bağlantılı olduğunu farketmem fazla vaktimi almadı. Buradaki ‘standart’ tanımı benim için sözlük anlamından farklı. Benim için ‘standart’, ilerleme sağlanmak istenilen alan için ‘gerekli şart ve koşulların’ belirlenip dokümente edilmesidir. İşin esasında şu var, yapılacak işi yapanın, kullanılan ekipman ve malzemenin, çalışma ortamının ve süreçlerin uygun standartlarda olması. Bu kadarı yeterli değil tabi ki, bu aşamada biten iş veya hizmetin uygunluğunun ‘iç kontrolü’ var. Ve tabi ki en sonda ise sonuçların mevzuatlara uygunluğunu denetleyen bir mekanizma. Bu denklemde insan ister istemez ülkemizdeki meslek standartlarını, ekipman ve malzeme standartlarını, çalışma ortamı standartlarını, işin gereği ile ilgili süreç standartlarını sorguluyor. Bunların yasal mevzuat ile bağlantısı ve denetleme yöntemi apayrı bir konu. Bütün bunları inşa etmek çok uzun yıllar alan dinamik bir süreç. Yıllar içerisinde bu yapının kurulamamasından dolayı biz kanayan yaramızı tedavi etmek yerine sadece bandaj yapmışız. Sadece anlık tepkiler vererek köklü çözüm bulamamışız. Esasında konu ilkokul çağındaki çocuklara ‘standart’ kültürünü aşılamakla başlıyor. O yaşlardaki çocuklara ‘atık yönetimi’ (çöpümü neden yere atmamalı ve ayrıştırmalıyım), ‘enerji verimliliği’ (lambayı neden kapamalıyım), ‘gıda güvenliği’ (neden sağlıklı yemeliyim), ‘engelli dostu yaşam’ (neden engelli arkadaşlarımıza gerekli şartları sunmalıyız), ‘iş sağlığı ve güvenliği’ (olası yangın veya doğal afete nasıl hazırlıklı olabiliriz), ‘ilk yardım’ (yaralanan bir arkadaşıma nasıl yardımcı olabilirim), ‘çalışma ortamı’ (masama düşen ışık düzeyi gözlerimin sağlığına nasıl etki eder), ‘sosyal sorumluluk’ (başkalarına nasıl yardımcı olabilirim) vs gibi günlük yaşamlarına entegre edilen konularla ‘dünyalı bir gelecek’ hediye edebiliriz. Ancak bu farkındalıkla global bir köy olan dünyada varlıklarını sürdürebilirler. Sadece derslerinde başarılı olan değil, dünyaya da entegre olabilen bir toplum uluslararası rekabete açık olabilir. Gerisi tamamen bahanedir. Bunun en açık örneklerinden biri Çin tarafından ambargo altında olan Tayvan’dır. Uluslararası rekabet edebilirliği şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir ürün veya hizmeti daha uygun nitelik ile, daha uygun maliyet ile, daha uygun şartlarda sunabilmek. Biz buna ‘kalite maliyeti’ diyoruz. Bunu ne kadar iyi yaparsanız, kalite maliyetiniz o kadar düşük olur. İşte tam da bu noktada biz herşeyi yanlış yapıyoruz. Bizim’kalite maliyetimiz’ o kadar yüksek ki, kamu maliyesine binen yük inanılmaz boyutlara gelmiş. Gerekli mevzuat eksikliklerinden dolayı denetlenebilen, adil bir sosyal ve ekonomik yapı olmaması ise toplum psikolojisine etki ederek bizi daha da verimsiz kılmış. Kısacası Kuzey Kıbrıs tamamen 'standart dışı' olmuş. İşte benim de ‘standart yürüyüşüm’ bu farkındalıklarla başladı.

Bir sonraki yazıda Kıbrıs'a dönüş!