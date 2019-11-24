Emre Özkaram ve Yüksel Nedim'den Prag'ta büyük başarı

Başarılı vücutçular Emre Özkaram ve Yüksel Nedim Prag'ta düzenlenen IFBB Diamond Cup Pro Qualifier yarışına katılarak büyük başarı kazandı.

90kg + Bodybuilding kategorisinde yarışan Emre Özkaram 6'ıncı olurken Men's Physique kategorisinde yarışan Yüksel Nedim 5'inci oldu.

Emre Özkaram sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok uzun ve yorucu gecen yarışma sürecini dün gerçekleştirilen IFBB Diamond Cup / Prag yarişması ile tamamladık. Yarışma gece geç vakitte bittiği icin herhangi bir paylaşım yapamadım. Dünki organizasyon benim için gerçekten zor ama güzel bir tebrübe oldu, hazırlandığım siklet olan Mens Classic physique sikletin’den 90kg + Bodybuilding sikletine kaydırıldım. Kilo olarak alt limitte ve hazırlıksız katıldığım bu siklette de finale kalıp 6.olmayı ve ülkemize dereceyi getirmeyi başardık. Bu derece benim için yeterli değil tabiki ama ilk kez yarıştığım ve zorluk derecesi yüksek bu siklette finale kalıp boş dönmemek benim için daha önemliydi ve en önemlisi güzel bir tecrübe oldu.

Herzaman olduğu gibi bu yarışma süreci boyunca da yanımda olan ve beni yanlız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ederim iyiki varsınız iyiki yanımdasınız.

Yüksel Nedim ise şunları söyledi:

2019 İFBB Diamond Cup'ta katılımın çok yoğun olduğu ve sert geçen Men's Physique kategorisinde finallere kalarak 5. oldum. Arayan soran mesaj yazan destek veren tüm sevenlerimize binlerce kez teşekkürler

24/11/2019 19:36