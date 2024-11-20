Emre Özkaram: yarışmalarımdaki sonuç ne olursa olsun ben kendimi hayatta kazanmış biri olarak nitelendiriyorum

Profesyonel vücut geliştirme yarışmacısı hazırlanan Emre Özkaram, bir baba ve eş olarak bu sürecin zorluklarını anlattı.

Özkaram, 4 yaşında enerjik bir çocuğa ve bu sporun zorluklarını bilmeyen bir eşe sahip olmanın getirdiği sorumlulukları dengelemeye çalıştığını ifade ederek, “Ailemin mutluluğunu her şeyin önüne koyan bir baba olarak hem onların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamalı hem de ailemizi geçindirme sorumluluklarını yerine getirmeliyim” dedi.

Özkaram’ın paylaşımı şu şekilde:

Bir baba ve bir eş olarak yarışmalara hazırlanıp profesyonel bir vücut geliştirmeci gibi yaşamnın zorluğunu sadece bunu yaşayan bilir.

4 yaşında enerji dolu bir cocuğa ve hayatı boyunca fitness sporunun içerisinde olmayan bir eşe , bu sporun fiziksel ve zihinsel anlamda ne kadar zorlayıcı , yıpratıcı ve stres yönetiminin limit seviyede zor olduğunu anlatamazsın. Onların mutluluğunu herşeyden öne koyan bir aile babası olarak herşeyi eksiksiz şekilde onlara sunup aynı zamanda ailemizi geçindirmek için de tüm sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım.

Tüm bunların yanı sıra bu önümüzdeki yarışmalara ve bundan önceki tüm yarışmalara da kendi koçluğumu kendim yaparak hazırlandım.. Hazırlık süreçlerinde yapılan matematiksel ve fiziksel hesaplamaları ve bunların yarattığı stres ve baskı unsurlarını profesyonel vücut geliştermeci arkadaşlarım net şekilde bilecektir..

Uzun lafın kısası , tüm bunları üst üste koyduğunuzda omuzlarımdaki yükünde boyutunu hemen hemen tahmin edebilirsiniz. Bunların üstesinden nasıl mı geliyorum ? İşte sorunun cevabı bu resimde , spordan önce hayatta başarılı olmalı insan , iyi bir eş ve aile babası olabilmeyi bunlara ek olarak çevresel tüm etkenlere karşıda aynı sevgi , saygı ve hoşgörüde olmalı. İşte ozaman evren size istediğiniz herşeyi sunacaktır , öyle veya böyle. Oyüzden yarışmalarımdaki sonuç ne olursa olsun ben kendimi hayatta kazanmış biri olarak nitelendiriyorum. Arkamdaki güç en büyük destekcilerim ve motivasyon kaynağım canım kızım ve çok sevdiğim eşim..

Bugün önümüzdeki yarış öncesi Kıbrıs’ta evimdeki son günüm biraz içimi dökmek istedim gönülden bana destek olan can dostlarıma ve çok değerli sponsorlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum iyiki varsınız