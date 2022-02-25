Emre Pehlivan’dan yeni bir tekli daha

Genç sanatçı Emre Pehlivan, 2022 yılına girerken yeni şarkısı “Cana Eziyet” i piyasaya çıktı

Parçanın hazırlanmasında Ahmet Güvenler ile çalışan Pehlivan, yeni şarkısının dinleyicileri tarafından çok beğenileceğini düşündüğünü belirtti.

Sanatçı Kıbrıs’a kazandırdığı sanatçılarla iş birliklerinin son sürat devam edeceğini belirtirken, arada kendi şarkılarını da yayınlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Evan’a verdiği parçayla yapımcı kimliğinden söz ettiren Pehlivan, 2022 yılında yeni şarkılar ve yeni düetlerle sesini duyurmaya devam edeceğini belirtti.

Genç sanatçı yeni parçasında, duygu anlamında kendisine eşlik eden bir çok insan olacağını düşündüğünü bildirdi.

Cana Eziyet, 2022 yılının Şubat ayında dinleyicisiyle buluşacak.

Sanatçı, içinde bulunduğumuz 2022 yılında da Kutay Alicik tarafından kurulan Re-Chord Cyprus isimli plak firması ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

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25/02/2022 11:13