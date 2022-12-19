Emre Perçinci, K.Kaymaklı'da

K.Kaymaklı teknik direktörlük görevine Emre Perçinci'yi getirdi.

Ligde kötü sonuçlar alan, son 5 haftadır puanla tanışamayan ve 11 puanla 11.sırada bulunan Forest'de sezona Serkan Önet ile başlanmıştı. Önet'in istifasının ardından üç hafta görev yapan Cemre Yıldızev de Y. Dumlupınar mağlubiyetinin ardından istifasını verdi.

Akay Aşina ile görüşen ve anlaşmaya varan Emre Perçinci takımın başına getirildi.

Perçinci üç hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Gönyeli'deki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.

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19/12/2022 17:43