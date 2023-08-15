Emre Uyanıktürk hayatını kaybetti

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15/08/2023

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Emre Uyanıktürk hayatını kaybetti

Bir süredir Türkiye’de karaciğer nakli bekleyen ve tedavi gören 24 yaşındaki Emre Uyanıktürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkemizde uzun yıllar hentbol oynayan ve tüm kesimlerin sevdiği bir isim olan Emre’nin ölümü ailesi, sevenleri ve hentbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

Uyanıktürk, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Halkın Sesi

15/08/2023 16:28
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TAGS: Emre Uyanıktürk
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