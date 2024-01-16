Emsal teşkil edecek

İtalyan mahkemesinin, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Avrupa Tutuklama Emri’ çıkarması nedeniyle yılbaşında Roma’da tutuklanan Avukat Akan Kürşat’la ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Güney Kıbrıs, Akan Kürşat’ın iadesini istiyor ve mahkemeden bu yönde bir kararın çıkmasını bekliyor. Ancak; KKTC’deki hukukçular böylesi bir gelişme olması halinde bunun ileriki davalarda örnek teşkil edeceği ve çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün Rum cezaevine sevk edileceği endişesini yaşıyor. Ayrıca Rum Merkezi Cezaevi’nin, özellikle Kıbrıslı Türkler açısından güvenilir olmadığını belirten hukukçular, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Ekim 2022’de Rum cezaevinde hükümlüyken dövülerek öldürülmesi sonrasında Rum Başsavcısı ve yardımcısının açıklamalarını örnek gösteriyor. Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ve yardımcısı Savvas Angelidis, Lefkoşa’nın güneyindeki cezaevinin güvenilir olmadığını belirtmişti.

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