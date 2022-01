Emtan Construction yönetim kurulu başkanı Emin Tanlı 2021 yılını değerlendirdi

Kıbrıs inşaat sektörünün köklü firması Emtan Construction Direktörü Emin Tanlı, 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 beklentilerini açıkladı. Yatırımcılara da konut alırken mutlaka araştırmaları gerektiği tavsiyesini verdi. Detaylar röportajımızda.

Emtan Construction köklerinden aldığı güçle Kuzey Kıbrıs’a yeni ve prestijli konut projeleri kazandırmaya devam ediyor. Her yıl kalite çıtasını daha da yükselten Emtan Construction’ın başarısının sırrı, güçlü ve tecrübeli bir yönetime sahip olması. Kuzey Kıbrıs Girne Bölgesinde inşa ettiği konut projeleri ile her zaman ön planda olan şirketin Direktörü Emin Tanlı ile konuştuk. 2021 yılını ve pandemi dönemini anlattı Emin Bey. Yılların verdiği tecrübeyle, bu dönemde dikkat edilmesi gereken konuları, hem sektör paydaşlarıyla hem de yatırımcılara paylaştı. Dikkat çeken konulara değindi Emin Tanlı ve planlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurguladı. Detaylar röportajımızda. Keyifli okumalar.. “Projeye Başlarken A, B ve C Planınız Olsun”

Pandemi ve döviz kurlarında dengesizliğin yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz, nasıl geçti sizin için 2021?

Pandemi neredeyse 2 yıldır hayatımızda ve devam ediyor, onun etkileri tam azaldı derken tekrar döviz krizi yaşandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dövizin 1 yılda %100 atması bütün şirketlerin hesaplarını alt üst edebilir. Ancak bunu dengeleyen şirketler ayakta kalabilir. Dengeleyemeyenler ve borçlu yakalanan firmalar 2022 yılını daha zor geçirecek.

2021 yılını Emtan için değerlendirecek olursak; koyduğumuz tüm hedeflere eriştik diyebilirim, %100 olmasa bile %80 oranında hedeflerimizi yakaladık.

Daha önce de söyledim, söylemeye de devam edeceğim, biz bir projeye başladığımızda A,B ve C planlarımız olur. A planı, her şey tam istediğimiz gibi dengede olduğu zamandır, B planı idare edeceğimiz, C planı ise en kötüsüdür. Biz her zaman en kötüsüne göre hazırlanırız. Böyle planladığımız için 2021 yılı zordu ancak bizim hedeflerimize ulaşmamıza engel olmadı.

Şunu da eklemek istiyorum, umudumuz 2022 yılının böyle olmaması.

“İş Hayatında Basamakları Teker Teker Çıkmak Gerekiyor, Hızlı Çıkılan Basamaklardan İniş de Hızlı Olur”

İnşaat ve emlak sektörü için zor günlerin yaşanacağı konuşuluyor, siz yılların tecrübesiyle nasıl bakıyorsunuz tabloya?

Biz de maalesef bazı şirketler basamakları dörder dörder çıkmak istiyor. KKTC gibi paranın çok çabuk el değiştirdiği, istikrarın olmadığı bir ülkede basamaklar dörder dörder çıkılmaz. Birer birer çıkarsınız, biz 1988 yılından beri öyle yapıyoruz. Basamakları teker teker çıkıp geri inmemeyi hedefliyoruz.

basamaktan 10. basamağa inmek istemiyoruz. Bir basamağı 1 sene yerine 2 senede çıkalım ama geri inmeyelim, bizim politikamız budur. Daha sağlam adımlarla ilerlemek önemli. Dörder dörder çıktığın basamakları aynı hızda geri inersin buna çok dikkat etmek gerekiyor.

Bu kriz dönemleri doğru planlama yapıldığında avantaj dönemi haline dönüşebilir. Bunu da çok iyi planlamak gerekiyor. Döviz krizi tüm piyasaları alaşağı etti. Sonrasında alınan önlemler dövizin hızını kesti ancak yine de plan yapmak için beklemek gerekiyor. Çünkü döviz kurunu biraz daha takip etmek gerekli.

Tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim, benim iş hayatımda yaşadığım 4. döviz krizi bu. Ben denizi dalgalı görüyorum, önümüzü net görene kadar limana çekilmek gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürer bilemem ama tüm krizlerin bittiği gibi bu kriz de bitecektir.

“İnşaatlarımız Planladığımız Gibi Devam Ediyor”

Çoğu firmanın inşaatları yavaşlattığı bir dönemde mevcut projeleri hem zamanında teslim ediyor hem de yeni projeler açıyorsunuz. 2022 yılı için yol haritanızda neler var?

Biz şirket olarak verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çalışıyoruz. 2021 yılında Green Park ve Deluxia projelerimizi teslim ettik. Emtan Point’i bitirdik ve teslim tarihlerini aksatmadık. Pandemiye rağmen büyük aksaklıklar yaşamadan teslim ettik projelerimizi.

Emtan West Park projemiz de pandemi sebebiyle kapanmanın hemen arkasından başladı. Şu anda inşaatı devam ediyor. 2022 yılının sonunda teslime hazırlanıyoruz.

Olive Hill projemize başladık, inşaat programladığımız şekilde devam ediyor. Alsancak’ta yaklaşık 90 konut inşa ediyoruz.

Dediğiniz gibi, projelerimizi planladığımız gibi ilerletiyoruz ve öyle olmaya da devam edecek çünkü biz her türlü krizi göz önünde bulundurarak plan yapmaya devam edeceğiz.

“Yurt Dışı Pazar Hedefimizi Genişlettik”

Yerli yatırımcının alım gücünün düştüğü bu dönemde siz hedef pazarınızı değiştirdiniz mi? Hangi ülkeler var hedefinizde?

Yerli yatırımcının bu dönemde ev alması biraz hayal oldu. Yerli yatırımcı, anne-baba ve büyüklerinden destek görmezse ve bir birikimi yoksa ev alması çok zor artık. Aldığı maaşla hem geçinecek hem de taksit ödeyecek, pek mümkün görünmüyor.

Hedef pazarlarımızı biz pandemiden sonra değiştirmiştik zaten. Rusça konuşan ülkeler, İran pazarı, Orta Avrupa pazarına girmeye çalışıyoruz. İyi dönüşler de alıyoruz. Yurt dışı pazarımızı genişletmeye devam ediyoruz.

“Zarar Etmemek İçin Her Ürünün Fiyatı Düzenli Olarak Kontrol Edilmeli”

İnşaat sektöründe de döviz bazlı zamlar geldi. İnşaat maliyetleri neredeyse %30 civarında arttı. Sektör paydaşlarınıza ve sektöre çalışanlara mesajınız nedir? Nelere dikkat etsinler?

Dünyada olan dalgalanma ve arz-talep dengesinin bozulduğu bu günlerde, süreç eski haline gelene kadar piyasadaki fiyatları devamlı takip etsinler. Malzeme fiyatları, yurt dışından gelen ürün fiyatları derken her kalemi kontrol etsinler aksi halde yanlışa giderler ve müthiş zararlarla karşılaşabilirler.

Biz şirket olarak şu an onu yapıyoruz. Her 3 ayda bir fiyatları kontrol ediyoruz ve fiyat politikamızı belirliyoruz.

Bizim hesaplarımıza göre vitrifiye gruplarında döviz bazında %40, alüminyumda %20, elektrik kablosunda %45 zam var şu anda. İlerleyen dönemde yukarı çıkar ya da geri gelir bilemiyoruz, ancak devamlı maliyetleri kontrol etmeliler.

İnşaat maliyetleri döviz bazında ortalama %20 artmış durumda en iyi ihtimalle. Maliyet artışları daha da artar mı yoksa geri mi gelir bilemiyoruz. İzlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.

“Yatırımcılar Kesinlikle Araştırmadan Yatırım Yapmasın”

Hem yerli hem de global yatırımcılara bu dönem için mesajınız nedir?

Global yatırımcılar araştırsınlar.

Doğru firmalardan alsınlar, işini hakkıyla zamanında teslim eden firmalardan satın alma yapsınlar. Kulaktan dolma bilgilerle değil, sağlam araştırma yaparak karar versinler.

Yatırımcılar sonradan başlarının ağrımaması için, duydukları ya da onlara söylenen her bilgiyi teyit etsinler.

Kuzey Kıbrıs’ın global yatırım platformu Kıbrıs Emlak Merkezi’nde yıllardır devam eden kurumsal üyelerinden birisiniz Emtan olarak. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak 3 anadilde yayın yapan portalımız hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bence Kıbrıs Emlak Merkezi hem yerli hem de yabancı yatırımcı için bir pusuladır. Rusça konuşan ülkeler, İngilizce ve Türkçe konuşan ülkeler kendi dilinde okuyabiliyor ve anlayabiliyorlar. Bu gerçekten güzel bir yatırım.

