EMTAN OLIVE HILL Bir Ömür Ayrıcalık

Emtan olarak hayatınızın her anında kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz “OLIVE HILL” projesini sunmaktan onur duyarız.

Emtan ailesi olarak yeni projemiz “OLIVE HILL” ile ilgili hikayemizi sizlerle paylaşmak isteriz. Projemizin lokasyonunda bulunan asırlık zeytin ağaçları planlama aşamasında ilham kaynağımız oldular. Arazide bulunan bu ağaçları projemize dahil ederek devam etme kararı aldık.

Bundan dolayı da projemize “OLIVE HILL” adını verdik. Zeytin ağaçlarının ayrıcalıklı ağaçlar olmalarından ve uzun ömürlerinden ilham alarak proje sloganımızı “BIR ÖMÜR AYRICALIK“ olarak seçtik. Yavaş yavaş şekillendirdiğimiz projemizin arazisinde bulunan zeytin ağaçlarını uygun bir peyzaj planıyla yeşil alana dahil ediyoruz ve bakımlarını da üstleniyoruz. Proje yürütülürken bir yandan da özellikle yurt dışından gelen misafirlerimize ve projelerimizle ilgilenen tüm bireylere bu ağaçlardan elde ettiğimiz organik yeşil zeytin ve zeytin yağlarını, zeytinin adamız ve akdeniz için önemini anlatan bir içerikle birlikte hediye ederek hem projemizin destansı tanıtımını yapıyoruz hem de adamızın ve kültürümüzün yurt dışında tanınmasına katkıda bulunuyoruz. Projemizdeki konutlara sahip olacak şanslı müşterilerimize ileride faydalanabilecekleri ağaçlar bırakabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Her ayrıntısı titizlikle planlanan“OLIVE HILL”projemiz, içerisinde barındırdığı asırlık zeytin ağaçlarıyla hem kültürel mirasımızı koruyan hem de modern mimarinin dokunuşlarını taşıyan, sıra dışı ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor.

Akıl, zafer, barış, saflık ve sadeliğin sembolü olan ve günümüzden 8000 yıl öncesine dayanan zeytin, birçok efsanenin de ilham kaynağı olmuştur. Bizler de bu projemizle zeytin ağaçlarını ve zeytin kültürümüzü, yıllar boyunca gelecek nesillere aktarmak ve bizden sonra hayata geçirilecek projelere de örnek olmak istedik.

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24/12/2021 16:16