Emtan Olive Hill Lansman Fiyatlarıyla Satışta

Kuzey Kıbrıs’ta inşa ettiği konut projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor Emtan Construction. Girne Merkez, Çatalköy ve son dönemde ağırlık verdiği Alsancak bölgesinde art arda bölgeye değer katan projelere imza atıyor.

Emtan Green Park ile Alsancak bölgesine ilk yatırımını yapan Emtan Construction, projeyi sahiplerine teslim etti ve projede tüm konutlar satıldı. İkinci yatırımı olan Emtan West Park’ın hem satışları hem de inşaatı oldukça hızlı ilerliyor.

Üçüncü olarak da Emtan Olive Hill projesini satışa sundu Emtan.

Lüks 2+1 dairelerden oluşan site projesinde toplam 90 konut mevcut. “Sırtını yeşile yaslayıp yüzünü maviye dönmüş nezih bir mahallede” diye tanımlıyor Emtan projenin lokasyonunu.

Emtan Olive Hill Konumu:

“Akdeniz’in eşsiz doğal güzellikleri, muhteşem bir gün doğumu ve gün batımı görselini size sunan Olive Hill, Necat British College’e komşu olup Girne’nin merkezine araç ile 10 dakika mesafede yer alıyor.

Hastane, market, benzin istasyonu, restoran, eczane, kuaför, mağazalar, eğlence mekanları ve bunlar gibi birçok temel ihtiyaca yakın bir lokasyonda yer alan proje, Camelot Beach Club, Merit Hoteller bölgesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kolejleri, Alsancak Özgürlük Parkı, Lapta Yürüyüş Yolu ve Escape Beach Club gibi bilinen yerlere çok yakın bir konumda.

Emtan Olive Hill Satış Fiyatları:

Emtan Olive Hill hem mimarisi hem de konumu ile tüm yatırımcıların dikkatini çekti. Satışa açılmasından bugüne oldukça hızlı bir satış grafiği yakaladı.

Projede yer alan daireler özel bahçeli, balkonlu ve çatı teraslı opsiyonlara sahip ve satış fiyatları 84.500 GBP’den başlıyor.

Emtan Olive Hill Sosyal Olanakları:

Kalitenin ve çağdaş modern mimarinin aynı çatı altında buluştuğu noktada size, Kıbrıs’ın simgesi olan etrafı zeytin ağaçlarıyla çevrili toplamda 2000 metrekare yeşil alan, güneşin ve havanın tadını çıkarabileceğiniz yüzme havuzu ve çocuk havuzu, sizin gözetiminizde çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği çocuk oyun parkı gibi sosyal alanlar sunuyor.

Genel Proje Özellikleri

Bosch Marka Mutfak Beyaz Eşya Ürünleri

Multi-Split Inverter Klima Sistemi

Lapitec / İtalstone veya Muadili Mutfak Tezgahı

Otomatik Merkezi Jeneratör Sistemi

Yüzme Havuzu ve Çocuk Havuzu (330m 2 )

) Yeşil Alanlar (2000m 2 )

) Peyzaj Düzenlemesi

Çocuk Oyun Parkı

Arıtma Sistemi

Yer Altında Merkezi Betonarme Su Deposu

CCTV Güvenlik Kamera Sistemi

Kontrollü Bariyer Sistemi

IP Renkli ve Görüntülü Interkom Sistemi ve Kapı Paneli

Merkezi TV/Uydu Sistemi

Merkezi İnternet/Data Sistemi

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28/09/2021 11:08