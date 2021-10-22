EMU CROWS’tan Daü Rektörüne ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı EMU Crows Korumalı Futbol Takımı’nın kaptanları; 20 Ekim 2021 Çarşamba günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, EMU Crows Korumalı Futbol Takımı kaptanları Burak Açıkgöz, Batuhan Çağrı Yılmaz, Kutayhan Halil Ersalan ve Yusuf Enes Yalçın yer aldı. Tanışma ziyaretinde EMU Crows Korumalı Futbol Takımı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a takım montunu takdim etti. Prof. Dr. Hocanın, EMU Crows Korumalı Futbol Takımı kaptanlarına ziyaretleri için teşekkür ederek, kendisinin de Amerikan Futbolu’na ilgi duyduğunu ve sporu yakından takip ettiğini belirtti. Eğitimini ABD’de sürdürdüğü dönemde maçlara da gittiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, EMU Crows Korumalı Futbol Takımı’na yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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22/10/2021 12:21