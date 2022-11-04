En ayarsız 3 burç!

Astroloji uzmanlarına göre en ayarsız burçların listesi açıklandı. Bir dedikleri bir dediklerini bir yaptıkları diğer yaptıklarını hiç tutmayan bu burçlardan uzak durun. İşte en ayarsız burçlar listesinde ilk 3 burç...

Karakter özellikleri bire bir davranışlarına yansıyan ayarsız burçların dengesizlikleri hayatınızı kabusa çevirir. Onların sevilme oranları tanıdıkça azalır. Hatta hiç tanımamanız için bu haberi yazıyoruz. Ayarsızlıkta sınırları aşan bu burçlardan en tehlikeli üçünü sizler için derledik.

Kendilerine dair gizli bir beğenmişlik ve bilmişlik var ancak tartışma sırasında gerçek yüzlerini ortaya çıkartırlar. Ayarsızlıkta çingenelikte kimse onların eline su dökemez. Bu yüzden bir an önce onların hayatından onları da hayatınızdan çıkartın.

BALIK BURCU

Melankonik dünyada ölen balık burçları gerçek hayata karışında her şeyi eline yüzüne bulaştırır. İçlerindeki o karanlık tarafı uzun süre sizden gizler ancak kavga sırasında ya da bir iş sırasında gerçek yüzlerini gösterirler. Balık burçları özellikle gün içinde duygusal olarak asla birbirine uygun davranışlar sergilemez. Uzaktan baktığınızda bir derdi olduğunu düşündüğünüz balık bir saniye sonra kahkahalar atar.

İKİZLER BURCU

Ayarsızlıkta liste başı ama işte balık burçlarının duygu değişimi onlarınkini geçer. Ayarsız ikizler burcu sevgide sınır tanımaz. Kime aşık olduğu belli değil. Hayattan ne istediği ele hiç belli değil. Gözüne kestirdiği her şeye bodoslama atlar. İkizler burcunun davranışları özellikle en rahatsız edici yönleridir. Hiç alakaları olmadıkları her lafa sohbete girmeye çalışan ikizler burcu insanı katil eder.

YAY BURCU

Ne zaman gerileceği ya da ne zaman gevşeyeceği hiç belli değil. Yay burçları aşırı korkunç duyusal düzeye sahipler. Uzun süre kızmadıkları bir olay karşısında aşırı tepki verirler. Hele ki sohbet sırasında tam bir ayarsızdırlar. Olup olmayan yerlerde çeneleri düşer.

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04/11/2022 19:27